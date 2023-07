Vuurwerkshow Tilburgse Kermis op laatste moment afgelast door regen en wind

De vuurwerkshow en feestelijke afsluiting van de Tilburgse Kermis is op het laatste moment afgelast. Dat heeft de gemeente besloten vanwege de troosteloze weersomstandigheden. "Vanavond gaan gewoon de lichten aan en dan is het aftellen naar volgend jaar", vertelt de woordvoerder. De show zou zondagavond om half elf beginnen.

Normaal gesproken wordt de Tilburgse kermis jaarlijks afgesloten met een feestelijk tafereel. Kermisliefhebbers lopen in een rouwstoet naar de Piushaven, om daar met vuurwerk en dansers het jaarlijkse spektakel uit te luiden. "Maar dit jaar eindigt de laatste avond zoals alle andere avonden", zegt de gemeente. Zonder poespas, met de muziek uit en de lampen aan.

"Kijk naar buiten: zou je nu naar een buurtbarbecue gaan?", vraagt de woordvoerder retorisch. Nadat de gemeente daar zelf een antwoord op had, keken ze nog naar een mogelijkheid om het eindfeest naar een andere dag te verplaatsen. "Maar eigenlijk wordt het de hele week slecht weer. Dus we laten het dit jaar gewoon gaan."

Veiligheid voorop

Voor de gemeente staat veiligheid voorop. Ze willen niet dat de wind ervoor zorgt dat de vuurwerkshow niet veilig kan verlopen, dus wordt de boel weer ingepakt. "En voor de dansers is die regen ook niet fijn. Dus we zeggen het met pijn in ons hart, maar dit jaar is het niet anders."