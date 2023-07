Klein beetje hoop in kletsnatte dagen: 'Af en toe regent het minder hard'

Regen, regen en nog eens regen. Dat is wat deze week de klok slaat. Maar Roosmarijn Knol van Weerplaza biedt hoop. "Binnen een dag kunnen er echt wel verschillen zijn."

"Het zomergevoel is ver te zoeken", vertelde Roosmarijn maandagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant. "Deze maandag is het overal bewolkt en regent het geruime tijd. Het zal af en toe wel even wat minder hard regenen, maar droge en zonnige momenten zijn op de vingers van een hand te tellen. Het zal me niet verbazen als ze er deze maandag zelfs helemaal niet zijn. Er staat daarbij ook een stevige wind. De temperatuur blijft steken op 20 graden."

"Er zijn ook echt wel droge momenten."

Ook de rest van deze week belooft weinig goeds. "De kans op buien is deze week heel erg groot, maar dat wil echt niet zeggen dat het ook altijd tot buien komt! Er zijn ook echt wel droge momenten." Als voorbeeld haalt ze dinsdag aan. "Dan komt het vooral in de ochtend tot een paar buien. Dat zijn wat meer lokale buien. Daarbij kan het wel onweren en hagelen. Maar in de middag wordt het wat vaker droog en kan de zon even doorbreken."

"Temperaturen van 25 graden zitten er voorlopig niet in."