Met deze 10 tips wordt jouw regenachtige zomervakantie toch een feest!

Heb je eindelijk vakantie, valt die letterlijk in het water. Het regent, het is koud en er lijkt maar geen einde aan te komen. Balen als je in eigen land aan het kamperen bent of een boottochtje had gepland op je vrije dag. Maar gelukkig zijn er genoeg andere dingen te doen op dagen als deze.

1. Dagje sauna

Er gaat niks boven een dagje ontspannen in de sauna. Dat idee hebben meer mensen waarschijnlijk, maar ga naar een groot complex en je hebt nergens last van. Is de sauna volgeboekt of te duur? Ga dan voor een spa-dagje thuis. Leg je telefoon weg, neem een warm bad en ga los met maskertjes, massageolie en bodyscrub.

2. Ga bakken (maar dan niet in de zon)

Duik de keuken in en bak koekjes of een taart. Nog wat favorieten op je Pinterest-lijstje staan die je wilde maken, maar waar je nooit tijd voor had? Nu is je kans. Ook leuk: doe een wedstrijdje tegen je partner of kinderen wie de beste taart bakt.

3. Binnenspeeltuin

Ga met de kinderen naar een binnenspeeltuin. Die zijn er in Brabant genoeg te vinden.

4. Bioscoop

Barbie of Oppenheimer nog niet gezien? Ook de bioscoop is met dit weer perfect. En ga je in de ochtend al, dan krijg je bij veel bioscopen in Brabant korting.

5. Dagje shoppen

Dit weer is een mooi excuus om nieuwe kleding te kopen. Geen zin om met een paraplu door te winkelstraten te struinen? Ga dan voor een overdekt winkelcentrum. Bij de Heuvel in Eindhoven, de Arendshof in Oosterhout en winkelcentrum de Els in Waalwijk heb je tal van winkels.

6. Ga gourmetten of pizzaretten

Een prima alternatief voor de barbecue. Haal de gourmet van zolder of koop een pizzarette. Die minipizza’s zijn gegarandeerd een succes bij je gasten en het is ook nog eens supergezellig. Begin gewoon vroeg in de middag en blijf lekker lang tafelen.

7. Bezoek een museum

Doe cultureel en bezoek met de kinderen een museum. Ook daar zijn er genoeg van in Brabant. Ga dinosaurussen kijken in het Oertijdmuseum in Boxtel, ga terug in de tijd bij het oorlogsmuseum in Overloon of bezoek het speelgoed- en carnavalmuseum in Oosterhout.

8. Tik je sociale verplichtingen af

Ga op bezoek bij familie die je lang niet hebt gezien. En denk ook aan opa en oma. Die zijn in de zomer vaak alleen. Dan kan je op een snikhete zomerdag zonder schuldgevoel naar het strand.

9. Doe sportief

Maar dan binnen. Ga klimmen bij een indoor klimhal of spring je dol in een trampolinepark. Je kunt ook gaan zwemmen bij een subtropisch zwemparadijs, zoals het Sportiom in Den Bosch of bij Center Parcs de Kempervennen. Het iets rustiger aan doen? Ga dan voor Glow in the Dark Midgetgolf.

10. Grote schoonmaak

Iets minder leuk, maar wel heel fijn van als het gebeurd is: de grote schoonmaak. Ruim de zolder op, poets de keukenkastjes, boen de badkamer en mest je kledingkast uit. Zet alles op Vinted of Marktplaats, dan verdien je er ook nog iets aan. En als de zon dan weer schijnt, kun je met een gerust hart in de tuin gaan zitten.