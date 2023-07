Vrienden spelen nog één keer op gokkast en winnen 1,3 miljoen euro

Twee vrienden die op het punt stonden naar huis te gaan, hebben zaterdagavond rond middernacht in het Holland Casino in Eindhoven de jackpot gewonnen. Daarmee verdienden ze ruim 1,3 miljoen euro. Terwijl de ene vriend nog wat op zijn telefoon zit te kijken, drukt de ander nog één keer op de knop van de Mega Millions speelautomaat, schrijft Holland Casino in een persbericht. En toen was het raak.

De twee vrienden uit Brabant winnen 1.371.247 euro en 16 cent om precies te zijn. De twee speelden al de hele avond samen. En hoewel een van hen, een 33-jarige ondernemer, uiteindelijk op de winnende knop drukte, delen ze de prijs wel, zo laat hij weten. "Het is echt ongeloofwaardig! We zij hier enorm blij mee", zegt hij ook. "Het blijft altijd heel bijzonder als zo’n grote jackpot valt, ook voor ons als medewerkers", vertelt René Schut, de manager van het casino die zaterdag dienst had. Hij mocht uiteindelijk na een toast met champagne de prijs overhandigen. Het is de hoogste Mega Millions Jackpot-prijs bij Holland Casino dit jaar én de eerste jackpot van ruim 1 miljoen die dit jaar valt in Eindhoven. In 2001 won een bezoeker van de Eindhovense vestiging van het casino de grootste Mega Millions Jackpot ooit. De speler ging toen naar huis met meer dan 8,5 miljoen gulden. Omgerekend is dat ruim 3,9 miljoen euro.