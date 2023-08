Mysterieuze sticker op verkeersbord plaatst voorbijgangers voor een raadsel

'Heeft jouw moeder jouw hand wel genoeg vastgehouden?' Deze vraag staat op een verkeersbord bij een voetpad in de Bredase wijk Haagse Beemden. De tekst in een roze cirkel om de rand van het ronde blauwe bord geplakt. Wie de sticker heeft geplakt is niet duidelijk, maar wel duidelijk is dat de tekst in de wijk vragen oproept.

Als je de sticker goed bekijkt, dan zie je dat iemand al heeft geprobeerd om een hem los te peuteren, maar tevergeefs. Maar staat er nu precies? 'Heeft jouw moeder jouw hand wel genoeg vastgehouden?' Is het een vraag die je letterlijk moet nemen en met ja en nee kunt beantwoorden? Of is het meer een filosofische vraag? Bijvoorbeeld: heb je vroeger wel genoeg moederliefde gehad?

"Het doet mij een beetje denken aan Loesje."

De interpretaties in de buurt lopen uiteen. Twee vrouwen die hun honden uitlaten, hebben het bestickerde bord eerder gezien. Ze hebben er eigenlijk nog niet bij stilgestaan wat er nu precies mee wordt bedoeld. "Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Heeft de gemeente dit hier geplaatst?"



Maar de gemeente Breda weet van niets, zo leert navraag. "Dan roept de tekst bij mij op dat ik hoop dat iedereen een moeder, een vader of een verzorger heeft die je hand vasthoudt. Emotioneel of in het verkeer. Je kunt het op beide manieren lezen." "Het doet mij een beetje denken aan de teksten die je vroeger zag staat op de straatposters van Loesje", zegt een opa die met zijn kleindochter komt aanwandelen. Het zet in elk geval aan tot nadenken.

"Pas op voor loslopende kinderen."

Overbuurman Waldo Prinsen ziet de sticker op het bord voor het eerst. "Je kunt de vraag inderdaad op verschillende manieren lezen. Maar ik denk dat je 'm vrij plat moet lezen. Tegenover het bord eindigt het fietspad en wordt het een voetpad. Volgens mij is de tekst bedoeld om fietsers op te roepen om uit te kijken voor loslopende kinderen." En ook drie fietsende jongetjes die naar de camera komen gestormd weten het vrijwel zeker. "Pas liep ik daar samen met mijn moeder en de hond. En onze hond werd toen bijna aangereden door een fietser. Dus dat zullen ze wel bedoelen met die sticker." Een rondje langs drie bedrijven waar je zelf stickers kunt ontwerpen, levert ook geen 'dader' op. Dus voorlopig kan iedereen zijn of haar eigen uitleg geven aan de vraag die hier wordt gesteld.