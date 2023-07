Jongen van 14 gooit vuurwerkbom in winkel: werkstraf en behandeling

Een 14-jarige jongen uit Oss is veroordeeld omdat hij een vuurwerkbom in een winkel gooide waar op dat moment meerdere mensen waren. Hij moet zich laten behandelen en krijgt ook een werkstraf van 80 uur.

Dat gebeurde in november. De jongen had ruzie met een aantal mensen en dacht dat een van hen bij de winkel naar binnen was gegaan.

Hij haalde een zelfgemaakte vuurwerkbom uit zijn zak. Hij gooide de drie aan elkaar geplakte Cobra 6-explosieven de winkel in. Een van de drie mensen in de winkel heeft er mogelijk permanente gehoorschade aan overgehouden. De winkel raakte zwaar beschadigd.

Onduidelijkheid

De dader wil niet zeggen waar de ruzie over ging, maar volgens hem was het gooien van de vuurwerkbom de enige reactie die er op kon volgen. Nadat hij het explosief had gegooid, pakte hij zijn telefoon en begon hij te filmen. Na de ontploffing rende hij weg.

De rechtbank betreurt het dat de jongen niet duidelijk is geweest over zijn motief en over de ruzie. Daarom blijft ook onduidelijk wie nu het doelwit was of dat er mogelijk sprake was van een vergissing.

De verdachte had al drie maanden huisarrest gekregen. Hij kreeg ook een celstraf van drie dagen, maar hij hoeft niet de cel in omdat hij eerder drie dagen in voorarrest heeft vastgezeten. Hij kreeg ook 117 dagen voorwaardelijke celstraf die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat.

Behandeling

De jongen moet zich verplicht laten behandelen en moet een werkstraf van 80 uur uitvoeren. Ook moet hij de slachtoffers schadevergoedingen betalen van ruim 8000 euro.