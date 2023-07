Gijs houdt de Draai van de Kaai draaiende: 'Hij regelt alles voor ons'

Na de wielercriteria van Boxmeer en Chaam is het maandag de beurt aan Roosendaal. Daar is het wielercriterium Draai van de Kaai op dit moment vol aan de gang, amper een dag na het einde van de Tour de France Femmes. Snel schakelen dus, maar hoe krijg je alle wielrenners op tijd aan de start? Nou, dat is het werk van Gijs van ’t Westeinde. “Ik ben vanochtend al Marianne Vos van Schiphol gaan halen.”

Ron Vorstermans & Manon Snoeren Geschreven door

De Draai van de Kaai is een wielercriterium dat op de tweede maandag na de Ronde van Frankrijk in Roosendaal wordt verreden. Sinds 2001 is er ook een wedstrijd voor vrouwen. De sfeer zat er goed in maandag, al hadden sommige renners het zwaar na de feestelijkheden in Frankrijk. En dat is ook niet zo raar. Zondag waren die renners namelijk nog aan het fietsen in de Tour de France Femmes in Frankrijk, terwijl ze maandagochtend al landden in Nederland, soms niet eens op dezelfde vliegvelden. Dat ze alsnog aan de start verschijnen, is de verdienste van 'wielermakelaar' Gijs. Hij is mede-eigenaar van Cycling Service.

"Organisatoren hebben niet altijd het netwerk."

Eigenlijk is Cycling Service een soort schakel tussen criteriums de wielerwereld. Van transport tot contracten: Gijs en zijn bedrijf regelen dat allemaal. “De criteriumorganisaties proberen de beste renners en rensters aan de start te krijgen. Maar daarvoor hebben ze niet altijd het netwerk en dan worden wij ingeschakeld”, legt Gijs uit. Dat betekent dat Gijs maar weinig slaapt als de zomerse periode van criteriums aanbreekt. “De laatste week van de Tour de France vliegen wij naar Frankrijk toe. Dan pas krijgen we alle verzoeken binnen om renners en rensters te vervoeren. Vanaf dat moment begint de hectiek eigenlijk”, zegt Gijs. Maandagochtend landden er in Breda en Schiphol vliegtuigen die door de organisatie van de Draai geregeld zijn. Daar zaten meerdere Nederlandse wielertoppers in, onder wie Floortje Mackaij. “Zo'n vlucht is eigenlijk perfect. Zo kunnen we er heel snel zijn. Gijs regelt dan eigenlijk alles voor ons. We hoeven alleen maar in te stappen”, zegt de renner.

"Nee, het gaat dus nog wel eventjes door."

Daar is de ervaren rot Marianne Vos het helemaal mee eens. Ook zij maakt vaak gebruik van de diensten van Gijs. “Het is natuurlijk de dag na de finish van de Tour. Als er dan een criterium is, komt er wat vervoer betreft, wel het een en ander bij kijken.” Zijn werk wordt dus gewaardeerd. Is voor Gijs nu alle drukte afgelopen? Bepaald niet. “Morgen wacht er weer een ander criterium. En donderdag en in het weekend moet ik ook weer aan de bak. Nee, het gaat dus nog wel eventjes door”, besluit Gijs lachend.