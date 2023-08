Rennende broers zullen elkaar nooit het leven zuur maken

Robin (23) en Rick van Riel (21) ontdekten als kind de liefde voor het hardlopen. De Tilburgse broers begonnen voor de lol met lokale wedstrijdjes, maar tegenwoordig zijn ze heel serieus met hun sport bezig. Ze wonen en trainen samen op Sportcentrum Papendal en zijn zelfs concurrenten. “Maar op de baan zullen we tegenover elkaar onze plek nooit zo erg verdedigen als bij anderen.”

Robin van Riel had afgelopen zondag iets te vieren met zijn eerste Nederlandse outdoortitel op de 1500 meter. “Het was druk op de baan, waarbij iedereen op het juiste moment op de juiste plek wilde zitten. Ik besloot vooraan te gaan lopen, al had ik daardoor wel last van de wind. Het leek me echter beter om weg te blijven uit het geduw en het getrek. Toen ik werd ingehaald, nam ik in de laatste ronde de koppositie over en versnelde ik zonder helemaal voluit te gaan. Ik sloeg een gaatje en kon de laatste meters nog achterom kijken.”

"Ik werd geduwd en viel bijna."

Uiteraard was hij erg blij met zijn titel, maar al helemaal omdat hij zag dat zijn broer Rick het brons pakte. “Hij had geen gelukkig seizoen, maar werkt er keihard voor. Dit is een prachtige beloning voor Rick en dat terwijl eigenlijk de 800 meter zijn favoriete afstand is.” Die bronzen plak moest Rick overigens nog bijna inleveren aangezien hij na afloop werd gediskwalificeerd. “Het klopt dat ik tijdens de race een paar stappen naar binnen zette waardoor ik normaal gesproken fout zat. Ik moest die move echter maken omdat ik werd geduwd en anders zou vallen. In hoger beroep waren ze overtuigd van mijn uitleg en was het brons alsnog een feit.”

"Samen vormen we een sterk blok."

Samen met je broer in een NK-finale staan is bijzonder en al helemaal om te strijden voor de hoogste plekken. Rick: “In de training zijn we maatjes en zijn we duidelijk tegen elkaar als het bijvoorbeeld niet goed gaat. Tijdens een wedstrijd zien we elkaar niet als concurrenten. Zo maak ik op de baan nooit een move in zijn nadeel. Ik ben bijvoorbeeld in de finale achter hem gaan rennen omdat ik precies weet wat zijn ritme is. Ik zal niet degene zijn die hem op de hakken trapt. Samen vormen we een sterk blok.” Robin staat er hetzelfde in als zijn broer. “Je moet soms in het gedrang je plek verdedigen. Wij zullen elkaar het leven nooit zuur maken, eerder helpen.”

"Ik wil de stap richting WK graag zetten."