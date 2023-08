Henk Krol: van stemmenkanon tot blunderaar

Als het aan Henk Krol ligt, wordt hij na de verkiezingen in november opnieuw lid van de Tweede Kamer. Als hij namens Belang van Nederland (BVNL) opnieuw een blauwe zetel verovert, dan zou dat de derde periode in de Kamer worden voor de Tilburgse politicus. Zijn eerdere jaren in Den Haag waren met een aaneenschakeling van successen, schandaaltjes en soms felle debatten in ieder geval nooit saai.

Voor 2011 Al jaren voordat Krol zich verkiesbaar stelde, verkeerde hij in politieke kringen. Zo werkte hij als woordvoerder voor de VVD. En ook toen hij later de Gay Krant oprichtte, hield hij zich bezig met beleidszaken. Zijn hoogtepunt? Zonder twijfel zijn strijd voor de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. In de volksmond bekend als het homohuwelijk. Toen die missie in 2001 slaagde, werd Krol ook over de grens een bekend gezicht. 2011: Statenlid Zijn eerste échte politieke stappen zette Krol in 2011, toen hij zich aansloot bij de nieuwe ouderenpartij 50PLUS. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van dat jaar bemachtigde de kersvers politicus een Statenzetel in Brabant. Lang bleef hij daar overigens niet, want een jaar later lonkte de overstap naar Den Haag. 2012-2013: op naar het Binnenhof Het bestuur van 50PLUS was onder de indruk van de politieke prestaties van Krol, die door zijn verleden ook nog eens bekend was bij het grote publiek. Het maakte hem de gedroomde lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Een gouden greep: de ouderenpartij debuteerde met twee Kamerzetels. Lijsttrekker 'Henkie' werd bejubeld met een eigen strijdlied:

