Terminaal zieke patiënten niet naar hospice door weigering zorgverzekeraars

Drie ernstig zieke patiënten uit de huisartsenpraktijk van Loet Birker konden afgelopen maanden niet sterven in het hospice in Dongen. Niet omdat er geen plek was, maar omdat hun zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met het plaatselijke hospice. Drie keer in zes maanden vindt de huisarts 'best veel'. In een hospice worden ongeneeslijk zieke patiënten verzorgd in de laatste fase van hun leven.

Heel recent nog overleed een patiënt van Birker in het ziekenhuis omdat hij niet terechtkon in het hospice in Dongen. Zilveren Kruis, de zorgverzekeraar van de patiënt, bleek geen contract te hebben afgesloten met het plaatselijke hospice. “En voor de hospices waar zij wel een contract mee hebben, gold een lange wachtlijst. Die man is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden. In een ziekenhuis sterven is toch heel anders. In een hospice is veel meer rust. Daar is iedereen gericht op het bieden van comfort en rust en daar kan de familie makkelijk komen.”

In een ander geval ging het om een man, verzekerd bij VGZ, die in korte tijd ernstig ziek werd en alleen woonde. “Hij had kind noch kraai. Alleen een nicht met wie hij weinig contact had.” Ook de intensieve thuiszorg die de man 24 uur per dag nodig had, was lastig te organiseren. “Dan is een hospice een prima plek. Er was ook plaats in het hospice bij ons in Dongen.”