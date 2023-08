Gezin met vier kinderen opgeschrikt door vuurwerkbom bij de voordeur

Een vuurwerkbom heeft dinsdagochtend vroeg twee huizen in Breda beschadigd. De bom ontplofte bij de voordeur van een huis aan de Giraffestraat. Daar lagen op dat moment een man en vrouw en vier kinderen te slapen. Door de explosie sprongen de ruiten van de voordeur van dat huis en van het huis van de buren.

De 40-jarige bewoner schrok rond vier uur wakker van een harde knal en glasgerinkel, zo vertelde hij de politie. Toen hij naar beneden liep, ontdekte hij dat de ruiten van zijn voordeur en die van de buren vernield waren. De bewoners van beide huizen hebben aangifte gedaan, meldt de politie.

Het is niet voor het eerst dat de Giraffestraat op deze manier in het nieuws komt. In oktober 2021 werd een brandend voorwerp tegen een huis aan de overkant van de straat gegooid. En ook bij het huis waarbij nu de vuurwerkbom afging, gebeurde al eerder iets soortgelijks, zo bevestigt een politiewoordvoerder. In februari vorig jaar werd er volgens hem vuurwerk door de brievenbus naar binnen gegooid.

Een verband tussen beide vuurwerkaanslagen wordt volgens de politie onderzocht.

Zoektocht levert niks op

De politie heeft meteen na de explosie dinsdagochtend in de omgeving van de Giraffestraat nog gezocht naar de daders. De zoekactie waarbij onder meer een politiehond werd ingezet, leverde niks op.

Veel bewoners in de straat werden wakker van knal en kwamen vervolgens naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. In de straat hing op dat moment volgens de politie een sterke kruitdamp.

Camerabeelden

De politie doet dinsdag buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden. Over wat er precies te zien is op de beelden, wil een woordvoerder in het kader van het onderzoek niks zeggen. "Dan sturen we het buurtonderzoek", zegt hij. Wel geeft hij aan dat het voor de politie om voor het onderzoek 'relevante beelden' gaat.

Bij dit bericht stond eerder een foto van het huis waar in 2021 een brandend voorwerp tegenaan werd gegooid. Dat is niet het huis waar dinsdagochtend de vuurwerkbom werd gegooid.