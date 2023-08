Vernielingen bij kindervakantiewerk Jeugdland: 'Dag begonnen met opruimen'

Vandalen teisteren Jeugdland in Etten-Leur (foto: Jeugdland 2023 Etten-Leur). (foto: Facebook Jeugdland 2023). Volgende 1/2 Vandalen teisteren Jeugdland in Etten-Leur (foto: Jeugdland 2023 Etten-Leur).

Vandalen hebben diverse spullen vernield van het kindervakantiewerk Jeugdland in Etten-Leur, waar drie weken lang kinderen tijdens de zomervakantie worden vermaakt. Tot verdriet van de organisatie. "Maar de kinderen krijgen er weinig van mee, want de rotzooi hebben we opgeruimd voordat zij weer aankwamen."

De organisatie had al een tijdje het vermoeden dat er mensen na sluitingstijd rondliepen op het terrein aan de Wipakker. "We zagen bijvoorbeeld een keer dat er flessen poedersuiker waren leeggestrooid op het terrein", vertelt Chantal Rijkers. "Toen dachten we nog: ach het zal wel. Ook waren een keer wat spullen verplaatst. Toen hielden we er nog rekening mee dat iemand die misschien was vergeten op te ruimen. Daarop hebben we maandag aan het eind van de dag alles goed nagekeken, alles was opgeruimd. Maar toen we dinsdagochtend aankwamen, lagen er flyers door heel de tent, er was een biljartkeu kapotgemaakt en nog wat andere spullen."

"We hebben hier aan kapitaal aan tenten staan, als ze die vernielen..."

Dus moesten de organisatoren bij aankomst eerst de alle troep opruimen voordat de kinderen zouden aankomen voor hun volgende dag kindervakantieplezier. "Het opruimen viel wel mee", vertelt Chantal. "Gelukkig hadden we nog wat reservemateriaal waarmee we de vernielde spullen konden vervangen." Het schadebedrag valt volgens haar ook wel mee, maar ze maakt zich wel zorgen over het voortdurende vandalisme. "Onder meer vanwege onze tenten. We hebben hier een kapitaal aan tenten staan. Als ze die vernielen, of de pooltafels, gaat het wel in de papieren lopen." Om alle spullen te beschermen tegen vandalisme is het terrein waar Jeugdland Etten-Leur wordt gehouden volledig omheind. "We sluiten het terrein ook iedere dag af, dus we denken dat vandalen over de hekken zijn geklommen."

"Een beetje beter weer zou ook fijn zijn."