Ook als het 11 dagen regent gaat Theaterfestival Boulevard gewoon door

Bezoekers van het elfdaagse Theaterfestival Boulevard in Den Bosch kunnen de komende dagen flink wat regen verwachten. Maar de organisatie laat de 39e editie niet zomaar in het water vallen. “Wij bieden theater, muziek en gezelligheid. Dat blijven wij doen, ondanks de slechte weersverwachtingen”, zegt directeur Tessa Smeulders.

Terwijl in het Zuiderpark verschillende festivaltenten worden opgebouwd, kijkt de directeur naar de verwachtingen voor de komende dagen. “De opening is donderdag en dan geven ze veel regen aan. Maar de voorspellingen komen niet altijd uit”, zegt Smeulders. “Ik maak me geen zorgen, maar we hebben wel aandacht voor het weer.”

Hoofd productie en techniek, Willem de Leeuw, en zijn collega’s houden tijdens het festival continu de weersverwachtingen in de gaten. “We kunnen via het weerinstituut precies zien waar het gaat regenen. Als we zien dat er een flinke bui komt tijdens een buitenvoorstelling, dan kijken we of we die eerder of later kunnen laten beginnen."

De kans dat een voorstelling door het weer helemaal niet doorgaat, is volgens De Leeuw heel klein. “Ik werk al 15 jaar voor festival Boulevard en ik heb pas één keer een voorstelling moeten afgelasten vanwege het weer. Omdat de veiligheid in het gedrang zou komen.” Bovendien zijn de meeste optredens tegenwoordig overdekt, zoals in de Verkadefabriek en in grote tenten op de Parade of in het Zuiderpark.

Smeulders: "De bezoekers worden met bussen van locatie naar locatie gebracht, dus ze hoeven niet door de regen te lopen of te fietsen. Ik hoop dat de voorstellingen daarom gewoon goed bezocht worden."