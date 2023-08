Vrouw overleden nadat ze met haar auto in het kanaal belandde

Foto: Sander van Gils/SQ Vision. Foto: Sander van Gils/SQ Vision. Foto: Sander van Gils/SQ Vision. Foto: Sander van Gils/SQ Vision. Volgende 1/5 Auto belandt in het water

Een 65-jarige vrouw uit Erp is dinsdagavond overleden, nadat ze eerder op de dag met haar auto in het kanaal langs de N279 in Berlicum belandde. Ze werd uit het water gered en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze aan haar verwondingen overleden.