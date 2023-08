Neerkant supertrots op Yara Kastelijn: 'Alles te danken aan familie'

Yara Kastelijn (25) was al een bekende Neerkantse, maar ze is nu ook zeker een beroemde Nederlandse. Door haar etappewinst in de Tour de France voor vrouwen en de bolletjestrui die ze een aantal dagen droeg, heeft de Brabantse veel indruk gemaakt. Dinsdagavond werd Yara in 'haar' Neerkant gehuldigd voor honderden enthousiaste dorpsbewoners. "Het is bijzonder dat zo'n klein dorp zo massaal achter me staat."

Een wedstrijd op de weg had Yara nog niet gewonnen, maar daar kwam deze Tour de France Femmes dus verandering in. De vierde etappe over 177 kilometer reed ze weg van haar concurrenten en kon ze haar armen de lucht insteken. "Bij de finish was er zoveel geluid, veel mensen waren aan het schreeuwen en klapperen op de borden. Toen ik over de streep kwam zag ik al snel papa en mama staan. Het was heel bijzonder om dit prachtige moment met ze te delen", blikt ze terug op die magische dag.

De bolletjestrui die ze tot twee keer toe veroverde raakte ze voor de slotrit in Pau na een dag met pech helaas kwijt. Wel kreeg ze de titel 'meest strijdlustige renner'. Ze kijkt enorm trots terug op haar deelname. "Het was mijn eerste overwinning op de weg en dan direct in de Tour de France. Als ik win, kies ik wel de mooie wedstrijden uit", zegt ze lachend.

In het veldrijden behaalde ze de meeste successen, maar de focus gaat nu meer op de weg. "Dat was al voor de Tour de France met het team afgesproken. In het veldrijden is er zoveel nieuw talent en het wordt steeds technischer. Ik moet het toch meer hebben van mijn power."

Yara is een familiemens. Het liefst is ze iedere dag bij haar ouders, broer en zus. "En als we elkaar niet zien, dan bellen we elkaar vaak. Deze winst heb ik te danken aan mijn familie die me altijd heeft gesteund. Het geeft zoveel voldoening, want hier heb ik al die jaren hard voor gewerkt. Het is overigens niet zo dat ik nu door dit succes verander. Ik ben en blijf gewoon Yara."

Wie ook een belangrijke rol in haar loopbaan speelde, was oom Teunis Kastelijn. Hij reed op zijn scooter vele kilometers mee, al toen Yara een jaar of acht was. "Ik heb haar in de loop der jaren zien groeien als renster. Na de winst in de Tour is er bij ons thuis wel een flesje bier opengetrokken. We zijn supertrots op haar."