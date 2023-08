Waarschuwing voor stevige onweersbuien met hagel, vanmiddag code geel

In het oosten van onze provincie en Gelderland en in Limburg kan het woensdagmiddag tussen twee en zes uur flink onweren. Daarvoor waarschuwt het KNMI. Het weerinstituut heeft daarom voor deze drie provincies code geel afgekondigd. Voor Brabant geldt de waarschuwing tussen twee en vijf uur.

De onweersbuien kunnen gepaard gaan met windstoten van zestig tot zeventig kilometer per uur. Ook kan er in korte tijd veel regen vallen en is er kans op hagelstenen met een doorsnee van twee centimeter.

Wanneer je de weg op gaat of wanneer je buiten bezig bent, kun je hinder ondervinden van het onweer, zo waarschuwt het KNMI. Ook dinsdag gold in een groot deel van het land code geel vanwege onweer, maar niet in Brabant.