Grote rookwolken na brand in motorzaak Veldhoven, eigenaar was op vakantie

Foto: Rico Vogels/SQ Vision Volgende 1/2 Veel rook bij brand in motorzaak

Er heeft woensdagochtend een grote brand gewoed in een motorzaak aan de Habraken in Veldhoven. Daarbij kwamen grote rookwolken vrij. Omdat de winkel in een gebouw met meerdere bedrijven zit, dreigde het vuur over te slaan naar andere delen. Er was tijdens de brand niemand in het gebouw.

De brand ontstond rond kwart voor tien. Het is nog onduidelijk waardoor dat gebeurde. De brandweer was met drie bluswagens bij de brand om het vuur onder controle te krijgen. Even na half elf was het vuur uit. Een bevelvoerder van de brandweer laat weten dat het gebouw nu vooral gelucht wordt. Er is geen schade aan de omliggende gebouwen. Rook uit de muren

Het bedrijf Blauwplaat Motoren verkoopt, onderhoudt en repareert Honda-motoren uit de jaren 70 en 80. Het bedrijf zou tot 28 augustus gesloten zijn door vakantie. Marinus, eigenaar van de naastgelegen zaak, ontdekte het vuur. "Ik zag rook tussen de muur uitkomen. Ik heb de sleutel, dus ik deed de deur van de motorzaak open. Daar liep ik tegen een muur van rook aan. Het is een hoop ellende."

Foto: Rico Vogels/SQ Vision

Foto: Rico Vogels/SQ Vision