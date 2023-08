Zomer om te huilen? 'Het regent niet vaker maar wel harder'

Veel vakantievierders vinden het huidige zomerweer om te huilen. Het lijkt wel herfst. Toch halen we minder vaak een nat pak dan we denken. Volgens Jeroen Elferink, weerman bij Weerplaza, regent het tegenwoordig niet vaker, maar wel harder. Oost-Brabant is de droogste regio van Nederland, in het westen van de provincie regent het een stuk meer.

"Het regent in Nederland gemiddeld slechts zeven procent van de tijd. De rest van de tijd is het droog", zegt Jeroen Elferink, weerman bij Weerplaza. "En in de zomer valt evenveel regen dan in de winter."

Toch regent het volgens Elferink gemiddeld in de zomer evenveel als in de winter. "In de zomer zijn het felle buien die in de late middag of in de voege avond vallen. In de winter valt vaak dezelfde hoeveelheid. Dan gaat het om druilerige en donkere dagen. Dat wordt toch anders ervaren."

Per jaar regent het zo'n 190 dagen in ons land. "Dat klinkt vrij fors, maar we hanteren voor een regendag een drempel van 0,3 millimeter. Dat is heel weinig. Als die 0,3 mm regen in de vroege ochtend of in de late avond valt, dan ervaren mensen dat niet als een regendag."

De hoeveelheid regen die in onze provincie valt, verschilt per regio. Elferink: "In het oosten van Brabant valt per jaar zo'n 775 millimeter regen. Dat is ook de droogste regio in Nederland. In het westen van de provincie valt gemiddeld 900 millimeter. Dat gebied ligt ook dichter bij zee." Dat is gemiddeld 2 millimeter per dag in het oosten en 2,5 millimeter in het westen.

De weerman haalt tot slot een Zweeds gezegde aan: "Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel. Met andere woorden: niet klagen over het weer. Het is zoals het is. Zweden laten zich ook niet tegenhouden door een beetje kou of nattigheid."