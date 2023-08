Online haat vraagt dikke huid van scheidsrechter: 'Idioten zijn overal'

Voetbalscheidsrechter Jannick van der Laan (28) uit Cuijk maakte recent zijn Europese debuut. Fluiten is zijn grote passie, maar daarvoor is wel een dikke huid nodig. "Ik krijg via social media berichtjes binnen waar de honden geen brood van lusten."

Hij begon in 2018 als scheidsrechter in de Keuken Kampioen Divisie. Twee jaar later floot hij voor het eerst in de Eredivisie. Het gaat goed met zijn ontwikkeling als scheidsrechter en dat ziet de UEFA ook. Zo was hij deze zomer de vierde man bij twee voorrondewedstrijden in de Conference League.

"In Noord-Macedonië was het 42 graden. Gelukkig koelde het tijdens de wedstrijd 's avonds wat af. Bij Austria Wien was de sfeer in het stadion geweldig, indrukwekkend om mee te maken."