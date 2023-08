Zoekteam vindt al 100 weggelopen honden: tips voor als je huisdier kwijt is

Als je hond ervandoor gaat en niet meer terugkomt, betekent dat meestal dikke paniek. Waar moet je gaan zoeken en wat kun je verder doen? Sinds anderhalf jaar kunnen baasjes uit de omgeving van Breda en Tilburg de hulp inschakelen van het Honden Zoekteam Braboland. Tientallen vrijwilligers kunnen je helpen zoeken met speurhonden, wildcamera's en brokken om te lokken. Al bijna honderd honden konden zo worden terugbezorgd bij hun eigenaren.

Inge Frijters en Erica van Leeuwen zijn lid van het zoekteam. "Mijn honden zijn mijn leven, mijn kinderen", zegt Inge. Aan haar voeten ligt Matty, waar het allemaal mee begon. Het hondje liep weg in de Haagse Beemden in Breda-Noord. "Hij dook ook op bij de meubelboulevard in Prinsenbeek en werd zelfs aangereden. Een jaar lang hebben we naar haar gezocht."

Erica's rottweiler Mila pikte het geurspoor van Matty op en hielp zo het hondje te redden. "We laten de speurhond ruiken aan een dekentje van de weggelopen hond en gaan dan zoeken in het gebied waar het dier voor het laatst is gezien. Zo ontdekte Mila de plek waar Matty zich schuilhield na de aanrijding."

Erica komt uit Amsterdam, maar woont al jaren in Brabant. Ze noemt onze provincie steevast Braboland. Vandaar de bijzondere naam van het zoekteam. Het team heeft inmiddels veel ervaring en weet wat je moet doen om een weggelopen hond terug te vinden.

Wat tips van Inge:

Blijf op de plaats waar je hond ervandoor ging. Meestal komt hij of zij weer terug naar die plek.

Bel familie, vrienden en kennissen om te komen helpen met zoeken.

Probeer een onbekende hond niet zelf te vangen, want dan rent die vaak nog verder weg.

Informeer bij de dierenambulance of ze een melding hebben gehad van een verdwaalde hond.

Bel Amivedi. Zij kunnen de chip uitlezen als de hond door anderen wordt gevonden.

Bel het zoekteam zodat de vrijwilligers kunnen helpen met zoeken.

Het zoekteam maakt ook flyers met een foto van je hond en deelt die ook op social media.

Maar de beste tip is vooral voorkomen. "Als je niet zeker weet dat je hond bij je blijft, houd hem dan aan de lijn. Er zijn ook lange vaste lijnen te koop zodat je hond meer bewegingsvrijheid heeft. Maar kies niet voor zo'n flexibele die zich weer oprolt. Die zijn uit den boze, want die schieten uit je hand en kletteren achter de hond aan waardoor hij nog meer schrikt en verder rent", licht Inge toe.

Overigens rennen de meeste honden weg doordat ze schrikken van andere honden. Maar ook vuurwerk of een vluchtend konijn zijn belangrijke oorzaken.

Inmiddels is het team uitgegroeid naar honderd vrijwilligers. De kosten van de zoekacties betalen ze veelal uit eigen zak. Inge: "Dat loopt in de duizenden euro's."

Ze twijfelt of ze een onkostenvergoeding moet vragen. "Bij een ander landelijk zoekteam werd er gesjoemeld met geld en daarom wil ik mensen liever niet om een bijdrage in de kosten vragen."

Mensen die Inge en Erica willen helpen, kunnen contact opnemen via de Facebookpagina van het Honden Zoekteam Braboland.