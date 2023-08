Automobilist (20) rijdt tegen boom en overlijdt

Een automobilist is donderdagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeluk op de Lieropsedijk in Someren. De man (20) uit Geldrop botste rond half zeven met zijn auto tegen een boom langs de weg. De auto eindigde in een sloot.

De weg werd na het ongeluk afgesloten. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de Lieropsedijk. Ook een traumaheli werd opgeroepen, maar die is uiteindelijk afgebeld. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Er zou geen ander verkeer bij betrokken zijn geweest.

Bij het ongeluk op de Lieropsedijk in Someren was geen ander verkeer betrokken (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).