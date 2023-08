Auto botst tegen vrachtwagen op de A50 en belandt in de sloot

Een auto is donderdagmorgen na een botsing met een vrachtwagen van de A50 geraakt en in de sloot langs de snelweg terechtgekomen. Dat gebeurde rond negen uur bij Schaijk. De bestuurder van de auto is gewond geraakt en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ron Vorstermans Geschreven door

De auto raakte zwaar beschadigd. Er rukten veel hulpdiensten uit en er landde ook een traumahelikopter. Weg dicht

De rechterrijstrook werd afgesloten, wat leidt tot een lange file op de weg. Rond halfelf was de weg weer helemaal open voor verkeer.

Foto: SQ Vision.