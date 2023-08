Overval terwijl pizza wordt bezorgd, maar bewoner vecht terug

Een Tilburger is thuis overvallen door twee mannen. Er belde een pizzabezorger aan, maar de bewoner had helemaal geen pizza besteld. Vervolgens drongen de twee overvallers zijn huis binnen. De bewoner ging het gevecht aan en kon de daders wegjagen. De politie heeft één verdachte aangehouden. De rol van de pizzabezorger wordt nog onderzocht.

De bezorger belde rond kwart voor tien bij het huis aan de Duurswoudelaan aan. De bewoner van het huis had helemaal geen pizza besteld, maar toen hij de voordeur opende, drongen twee overvallers zijn huis binnen.

Gevecht

Toen de twee overvallers binnendrongen, gaf de bewoner zich niet zomaar gewonnen. Er ontstond een gevecht waarbij de bewoner gewond raakte aan zijn gezicht. De twee overvallers sloegen daarna op de vlucht, maar werden achtervolgd door de bewoner.

Ondertussen was ook de politie gebeld en die was er snel. De agenten konden een 19-jarige verdachte uit Tilburg al snel aanhouden. De andere dader is nog niet gepakt. De rol van de pizzabezorger is nog onduidelijk. Hij is nog geen verdachte, maar zal volgens de politie wel gehoord worden in het onderzoek.