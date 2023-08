Deze MMA-vechter heeft schijt aan wie er tegenover hem in de kooi staat

Daan Duijs uit Oss maakt het niets uit wie er tegenover hem staat. De 25-jarige sporter maakt naam als professioneel Mixed Martial Arts-vechter. Volgens de internationale organisatie Cage Warriors heeft hij 'dangerous hands'. Hij heeft een duidelijk doel: “Ik wil naar de UFC, de grootste MMA-organisatie. Als ik zo spectaculair blijf winnen, kunnen ze niet meer om me heen.”

Toen hij 6 was, meldde Daan zich bij Van Buel Sports in Oss voor de judo-les. Hij was talentvol, maar prijzen pakken lukte hem nog niet. Dat veranderde toen hij overstapte naar MMA, wat een mix is van diverse vechtsporten. Daan werd zelfs zo goed, dat hij als professional wedstrijden ging vechten. "MMA past perfect bij me. Daar waar je bij boksen of kickboksen stopt als iemand neergaat, mogen wij op de grond nog doorgaan. Het heeft iets bruuts in zich en de spanning maakt het echt vet om te doen."

In het profcircuit maakte hij indruk, waarna vorig jaar Cage Warriors hem strikte. Onlangs sloeg hij in Rome Alexander Sasha Pirev naar de grond. “De negen wedstrijden die ik als prof heb gewonnen, besliste ik allemaal voortijdig. Ik bied spektakel en verwacht binnenkort binnen Cage Warriors op te mogen voor een titelgevecht. Dat maakt het ook interessanter voor de UFC, dat is mijn ultieme doel.” Angst staat niet in het woordenboek van de TOP Oss-supporter. “Als je bang bent, moet je niet de kooi in stappen. Vroeger had ik voor een wedstrijd weleens het gevoel dat het een zwaar gevecht kon worden. Tegenwoordig heb ik schijt aan wie er tegenover me staat. Ik bereid me supergoed voor en onderschat niemand, maar ga uit van mijn eigen kracht en geloof in mezelf.”

Wereldberoemde vechters als Conor McGregor en Paddy Pimblett zaten ook bij Cage Warriors en maken nu naam bij UFC. Niet alleen vanwege hun kwaliteiten, maar ook vanwege hun gedrag buiten de kooi. “Zeker in de UFC is het zo dat hoe groter je mond is, hoe aantrekkelijker je bent. Ik ben een normale jongen en zal niet veranderen. Ik wil mijn handen en benen laten spreken en van iedereen winnen. Een organisatie wil je dan graag laten vechten omdat je interessant bent.”

Dit jaar hoopt Daan nog twee wedstrijden te vechten. In Oss en Culemborg traint hij iedere dag voor de strijd. "Vanuit mijn judo-achtergrond ben ik sterk op de grond, maar in het staande gevecht ontwikkel ik me erg goed. Hard trainen werpt zijn vruchten af en geeft me nog meer zelfvertrouwen." In de kooi moet hij het alleen doen, maar Daan benadrukt de belangrijke rol van het team om hem heen. Duane van Helvoirt was al zijn trainer bij de judo-les en is dat nog steeds. "Ik ben trots op Daan, want hij staat op dit niveau omdat hij keihard werkt en altijd gemotiveerd is", aldus Duane. "We zijn het echt niet altijd eens met elkaar, maar dat maakt een relatie goed. Ons team is hecht en samen gaan we voor het hoogst haalbare."