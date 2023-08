Tonny stopt na 45 jaar met vishandel omdat de gemeente zijn opslag afkeurt

Zes dagen in de week is Tonny Huiskes (61) met zijn vishandel te vinden op de Markt in Den Bosch. Het familiebedrijf bestaat zelfs al 90 jaar. Over een week gaat zijn zaak definitief dicht. “Ik heb al 40 jaar mijn opslag in twee garageboxen, maar dat mag blijkbaar niet van de gemeente." Tonny moest binnen vier weken de garageboxen leeghalen: “Zonder die opslag, kan ik mijn zaak niet voortzetten. Echt schandalig.”

Tonny ging in de vishandel werken toen hij 16 was. Hij gebruikt twee garageboxen in de Bossche Aa-wijk voor materialen en gasflessen. De vis bewaart hij er in een koel- en een vriescel.

De gemeente controleert regelmatig garageboxen in de woonwijk op overtredingen en verboden middelen. “Ik kreeg eerder te horen dat er te veel gasflessen stonden. Ik heb er toen een aantal uit gehaald. Maar over verboden bedrijfsactiviteiten werd toen niets gezegd", zegt Tonny.

In juni hoorde hij voor het eerst dat hij de garageboxen niet mocht gebruiken als opslag voor zijn bedrijf omdat dat in strijd is met het bestemmingsplan. “Daar was ik natuurlijk niet blij mee, want ik kan niet zonder die garageboxen.” Enkele weken later kreeg Tonny een brief dat de garageboxen op 9 augustus leeg moeten zijn.