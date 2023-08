Henk Krol probeert het nu met Wybren van Haga: 'Ik mag eigen mening hebben'

Hij had het graag niet gedaan, zegt Henk Krol, maar toch probeert hij bij de aankomende verkiezingen nog één keer een zetel te veroveren in de Tweede Kamer. Dat zijn keuze viel op de partij BVNL van Wybren van Haga deed bij menigeen de wenkbrauwen fronsen. Maar dat deert hem niet. "Ik moet opkomen voor een groep die nu niet wordt vertegenwoordigd."

De rasechte Tilburger Henk Krol heeft inmiddels zijn rust gevonden in Zeewolde. Een prima plek om landelijk te wonen en met de honden op pad te gaan. Toch gaat daar als het aan Krol ligt na 22 november verandering in komen en ruilt hij zijn rustige leven weer in voor de hectiek van Den Haag. "Al was het eigenlijk mijn man Aldo die zei dat ik het echt moest doen." Dat hij dus wel weer iets wilde doen in die politiek werd duidelijk. Voor welke partij, kostte meer tijd. Maar liefst vier partijen trokken in de afgelopen periode bij Krol aan de bel. Een signaal dat hij wel degelijk iets in de melk te brokkelen heeft. Dat wil zeggen: hij heeft een waardevolle achterban. De ouderen van Nederland die hem lang trouw zijn gebleven én inmiddels ook een nieuwe groep geïnteresseerden.

"BVNL heeft geen fractiediscipline."

Het was mede-Tilburger Hans Smolders die hem vroeg eens met Van Haga te gaan praten. Smolders is lang zijn chauffeur geweest. Hij vertrouwt Krol blind en Krol hem ook. Krol kent Van Haga nog uit de Kamer en ook met hem heeft hij een goede verstandhouding. "Hij vroeg altijd om mijn advies op het gebied van ouderen en pensioenen. Dat advies heeft hij vervolgens ook gevolgd." Maar dat ze op verschillende punten toch echt van mening verschillen zat Krol niet helemaal lekker. Van Haga is omstreden door zijn stevige kritiek op vooral het corona- en het klimaatbeleid en hij zou ook niet vies zijn van bepaalde complottheorieën. Van Haga wist hem toch te overtuigen. "Hij vertelde mij dat BVNL geen fractiediscipline heeft. Dat betekent dat ik over onderwerpen ook anders mág denken." Hij geeft toe dat zijn keuze anders moeilijker was geweest. "Maar we kunnen elkaar prima vinden en we respecteren elkaar."

"Belangrijker dan de Tweede Kamer is de huiskamer."