Opwarmen voor de Johan Cruijff Schaal met een aantal winnende PSV-foto's

PSV is met afstand koploper als het gaat om het winnen van de Johan Cruijff Schaal. De Eindhovenaren wonnen al dertien keer de wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. Kampioen en tegenstander van vanavond, Feyenoord, steekt met vier overwinningen schril af bij de ploeg van PSV-trainer Peter Bosz. Kan PSV de Johan Cruijff Schaal vrijdag voor de, symbolische, veertiende keer omhoog houden? De Johan Cruijff Schaal in een aantal glorieuze foto's.

In 2021 won PSV voor het eerst in drie jaar tijd weer een prijs. De Eindhovenaren maakten gehakt van Ajax en wonnen zo de Johan Cruijff Schaal (0-4), mede door twee prachtige goals van Noni Madueke.

Om deze schaal draait het vrijdagavond. PSV en Feyenoord speelden in totaal vijf keer tegen elkaar om de Johan Cruijff Schaal. In 1991 en 2018 won Feyenoord, in 1992, 2008 en 2016 sleepte PSV de Johan Cruijff Schaal in de wacht.