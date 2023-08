Gewonden nadat auto van de weg raakt en via een boom in de sloot belandt

Bij een ongeluk aan de Schansdijk in Zevenbergen zijn donderdagavond laat twee mannen gewond geraakt. Een derde inzittende, een vrouw, bleef voor zover bekend ongedeerd. De auto waarin de drie zaten, raakte iets na half elf door onbekende oorzaak van de weg, botste tegen een boom en kwam vervolgens half in de sloot tot stilstand.

Vanwege de ernst van zijn verwondingen werd een van de gewonde mannen door een trauma-arts naar het ziekenhuis begeleid. Ook de tweede gewonde is naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder is vermoedelijk in een bocht de macht over het stuur verloren. Voor zover bekend waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken.