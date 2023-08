150 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, deel lag in auto en kliko

De politie heeft deze week meer dan 150 kilo professioneel illegaal vuurwerk in beslag genomen in Klundert en Breda. Er is een verdachte aangehouden.

Uit politieonderzoek bleek dat de verdachte zou handelen in illegaal vuurwerk. Dinsdag werd bij hem bijna honderd kilo vuurwerk gevonden. Een deel daarvan werd in zijn auto ontdekt. De man werd opgepakt aan ’t Magesijn in Klundert.

Familielid

In het onderzoek kwam verder naar voren dat bij een familielid in Breda ook nog vuurwerk van deze verdachte opgeslagen zou zijn. Die informatie bleek juist te zijn. Daar werd in een kliko meer dan vijftig kilo zwaar vuurwerk gevonden. Dit familielid is niet aangehouden maar is wel verdachte in deze zaak.

De 150 kilo vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd.