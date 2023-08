Caravan van jong gezin vliegt vlak voor thuiskomst in brand: 'Nachtmerrie'

Een paar daagjes weg is voor een jong gezin uit Oss uitgelopen in een vakantiedrama. De caravan van de familie vloog een paar kilometer van hun huis in brand door warmgelopen remmen. Het gezin van Sanne en Dirk en hun kinderen Lennox, Vigo en Lewis kwam met de schrik vrij, maar van de caravan is niets meer over.

Het gezin was donderdagavond op weg naar huis na drie dagen vakantie op de Veluwe. In Oss, een paar kilometer van hun huis, ging het mis. De caravan kon nog net op tijd worden losgekoppeld van de auto. "Dirk heeft nog snel alle brandbare spullen weggehaald om erger te voorkomen. Gelukkig hebben ze allemaal niets, maar ze zijn wel erg verdrietig en geschrokken", zegt schoonzus Charlotte Peerenboom. De vakantie liep al niet zoals gepland. Eigenlijk stonden er drie weken vakantie in Luxemburg en Frankrijk op het programma. "Drie dagen voor vertrek is Lennox, de oudste zoon, lelijk gevallen op een springkussen. Ze zijn meteen naar het ziekenhuis gegaan en daar bleek dat z’n onderarm op twee plaatsen gebroken was."

"Veel mooie spullen en herinneringen zijn verloren gegaan."

Na controle door de chirurg bleek tot overmaat van ramp dat Lennox geopereerd moest worden, deze vrijdag nog. Door de drieweekse vakantie in het buitenland kon dus een streep. Om toch nog even van huis te zijn, vertrok het gezin voor een paar dagen naar de Veluwe. "Nu zijn er veel mooie spullen, maar ook herinneringen verloren gegaan", vertelt Charlotte, die een inzamelingsactie is gestart voor haar familie. "Ze hebben zoveel pech gehad en ik wil ze graag een steuntje in de rug geven. Dan kunnen ze in de toekomst toch nog een fijne vakantie hebben."

Het gezin van Sanne en Dirk (privéfoto).

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.