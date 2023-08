Heidy heeft een sportschool voor vrouwen: ‘Spierpijn is nieuw voor ze'

In de sportschool van Heidy Chahid in Tilburg Noord zijn alleen vrouwen welkom. Dat is nodig, want veel vrouwen in de wijk gaan met mannen erbij absoluut niet sporten. Heidy: “Je hebt hier in de wijk heel veel vrouwen die nog nooit gesport hebben. Sommige weten niet eens wat spierpijn is.”

Heidy is van oorsprong voedingscoach. Met haar sportschool Ladies Only probeert ze vrouwen in Tilburg Noord in beweging te krijgen: “Een vrouw uit Syrië vertelde me dat ze het nooit heeft geleerd. Ook niet op school. Sporten was niet voor meisjes. Toen ze na haar eerste les klaagde over pijn, moest ik haar vertellen dat dat heel normaal was. Dat was nou spierpijn.”

Het is de bedoeling dat vrouwen van alle culturen zich in Heidy's sportschool veilig voelen. Voor moslima’s, een grote doelgroep voor de sportschool, is het door het besloten karakter mogelijk om zonder hoofddoek of sluier en met strakke sportkleding lekker te kunnen bewegen.

Maar ook Nederlandse vrouwen voelen zich er thuis. Veel vrouwen voelen zich toch vaak bekeken in de gemengde sportschool. Sinds de MeToo-beweging speelt dat ook een rol bij Nederlandse vrouwen.

Heidy kan emotioneel worden als ze bedenkt dat ze letterlijk iets in beweging heeft gezet bij veel vrouwen in Tilburg Noord. Honderden vrouwen, uit allerlei landen, met allerlei achtergronden, komen naar haar sportschool.