Dode gevonden in vrachtwagen op bedrijventerrein

In een vrachtwagen op de Langendijk op bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven is vrijdagmiddag een dode gevonden. Rond één uur werd de politie gewaarschuwd. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is.

"We doen onderzoek en wachten op een GGD-arts om de oorzaak van het overlijden te achterhalen", laat een politiewoordvoerster weten. Onderzoek

De politie doet op dit moment onderzoek bij de vrachtwagen. Om in de cabine te komen heeft de politie de ruit ingeslagen.

Rond een uur vrijdagmiddag werd de politie gewaarschuwd (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).