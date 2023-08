Run op last minutes door natte zomer: ‘Vlieg na vier dagen weer terug’

Wie na al die hete zomers dit jaar besloot op de camping in Nederland te blijven, is bedrogen uitgekomen. En dus boeken veel mensen nog last minute een vliegticket naar de zon. “We zijn helemaal klaar met de regen”, vertelt Karin Wallenburg op Eindhoven Airport.

Karin en haar man zijn niet de enige die snakken naar zon. Bij reisbureau Pelikaan in Breda staat de telefoon roodgloeiend. “Deze periode is het normaal wat rustiger omdat iedereen al op vakantie is, maar nu neemt het aantal telefoontjes flink toe”, zegt Pieter van Haperen.

Vooral Griekenland, Spanje, Cyprus en de Antillen zijn populair. Daar is op dit moment ook nog best wel wat te vinden, vertelt hij. “Ook Kroatië is ontzettend druk. Dat is prijstechnisch altijd wel leuk, maar daar kunnen we niemand meer naartoe krijgen. Dat zit echt vol." In Portugal en Turkije is bijvoorbeeld nog wel genoeg plek.

Wie trouwens denkt dat voor een spotprijsje een last minute te kunnen boeken, heeft het mis. “Tegenwoordig ben je goedkoper uit als je ruim van tevoren boekt. Last minute is in sommige gevallen zelfs wat duurder”, zegt Van Haperen. “Bijvoorbeeld als er een extra toestel wordt ingezet om die extra vakantievierders op de plek van bestemming te krijgen.”