PSV wil zich nog versterken, en wel in iedere linie

PSV wil zich deze maand voor het sluiten van de transfermarkt nog in iedere linie versterken. Dat vertelde directeur voetbalzaken Earnest Stewart vlak voor de wedstrijd tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal.

Zeno Debast van Anderlecht is een belangrijke kandidaat voor de vacature centraal achterin. "Daar zijn we mee in gesprek", bevestigde Stewart bij ESPN. Aanvaller Charles De Ketelaere en verdediger Davinson Sánchez komen in ieder geval niet naar PSV.

In gesprek geweest

De Ketelaere kreeg het afgelopen seizoen weinig speeltijd bij AC Milan en Sánchez mag vertrekken bij Tottenham Hotspur.

Trainer Peter Bosz kent Sánchez nog van zijn periode als trainer van Ajax. "We zijn ook met hem in gesprek geweest", zei Stewart. "Maar we kunnen niet aan zijn financiële eisen voldoen."

PSV versterkte zich deze zomer al met de aanvaller Noa Lang en Ricardo Pepi en zag smaakmaker Xavi Simons naar RB Leipzig vertrekken.