Brabantse scouts nemen deel aan bloedheet World Scout Jamboree

Zo'n vijftigduizend scouts uit de hele wereld hebben zich verzameld op de World Scout Jamboree in Zuid-Korea. De wereldwijde bijeenkomst van scouts is dit keer met zo'n veertig graden een snikhete bijeenkomst. Uit Nederland zijn tweeduizend scouts aanwezig, onder wie ook een groep Brabanders. "Hier hebben we lang naar uitgekeken."

Lotte en Robin zijn twee van de Brabantse deelnemers die aanwezig zijn de World Scout Jamboree. "Vanwege de hitte zijn veel activiteiten afgelast, maar dat geeft juist de mogelijkheid om met scouts uit andere landen te communiceren. We moeten wel veel engels spreken. Het is wel goed voor je taalvaardigheid", zegt Robin. "Onder de deelnemers zitten echt grote landen onder meer Amerika, Australië, Engeland, Denemarken, Finland en er zitten ook kleine Afrikaanse landen tussen. We proberen onderling zoveel mogelijk badges uit te wisselen. Zo heb ik van een Australische deelnemer bijvoorbeeld een koala-badge gescoord. Van de organisatie heeft iedereen een speciale das gekregen met een scouting WSJ-logo erop."

"De opening was spectaculair met grote een vuurwerk- en een droneshow."

De Nederlandse delegatie was uiteraard bij de opening van het evenement aanwezig, al was het er wel erg warm. "De opening was spectaculair veel vuurwerk en een grote droneshow. Met vijftigduizend scouts samen op de tribune was sowieso een bijzondere ervaring." Ook Lotte geniet van de samenkomst van de scoutingverenigingen. "We hebben hier zolang op gewacht: eindelijk! Hier hebben we heel lang naar uitgekeken. Deze bijeenkomst is wel heel erg vet."

"Het was mooi om de propaganda van dichtbij te zien."

De trip naar de grens met Noord-Korea had veel indruk gemaakt op Lotte. "We zagen op een gebouw een tekst met Our country is the best staan. Het was mooi om die propaganda van dichtbij te zien. Zoiets kennen we niet in Nederland. We hebben ook tempels bezocht, die waren wel heel erg indrukwekkend."

De Brabantse vlag in Zuid-Korea

Robin met z’n zusje Myrthe in traditionele Koreaanse kleding

De tempels waren volgens een van de deelnemers 'écht vet'