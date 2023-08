Zomerse temperaturen keren terug: 'Maar dit weekend ziet er niet best uit'

Na het bij vlagen herfstachtige weer van de afgelopen dagen zijn er komende week zomerse temperaturen in aantocht. Maar dit weekend wordt nog even doorbijten.

"Vanuit het westen komt zaterdagmiddag een gebied met buien onze kant op", vertelde Raymond Klaassen zaterdagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "Maar de intensiteit van die buien kan flink variëren. Dit hangt samen met een lagedrukgebied boven Groot-Brittannië. Dat komt ook richting Nederland. Daardoor zijn we na de middag nog niet van dat wisselvallige weer af. Ook zaterdagavond, zaterdagnacht en zondag overdag ziet het er niet al te best uit."

"De paraplu heel de dag bij de hand houden is zaterdag en zondag wel verstandig."

Zondag zal het ook bewolkt zijn en trekt er opnieuw een zone met buiige regen over. "Maar er zijn dan ook wat droge momenten, hoor", benadrukte Raymond op de radio. "Het is niet zo dat het 24 uur lang gaat regenen. Maar de paraplu heel de dag bij de hand houden is wel verstandig. Zowel zaterdag als zondag. De temperatuur doet het niet zo goed als er zoveel bewolking aanwezig is. Deze zaterdag wordt het zo'n 19 tot 20 graden, zondag blijft temperatuur steken rond de 18 graden." De wind waait zaterdag overdag uit het zuiden, maar gaat 's avonds naar het oosten draaien. "Komende nacht draait de wind verder door naar het noorden en zondag overdag naar het noordwesten. Dit heeft te maken met het lagedrukgebied dat voorbij schuift."

"Flink wat zon en droog weer op donderdag en vrijdag"