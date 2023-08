Kinderen alleen thuis als ze worden overvallen: 'Ze zijn erg geschrokken'

Twee kinderen zijn vrijdagavond overvallen in hun huis aan het Ziteind in Best. Dit gebeurde rond kwart over zeven, toen hun ouders niet thuis waren.

Een van de kinderen hoorde gerommel aan de voordeur en besloot poolshoogte te nemen. Hij opende de voordeur en zag daar een man staan. Die vertelde hem in gebrekkig Engels dat hij komt schoonmaken. De man stapte vervolgens de gang in en snel daarna kwamen nog twee andere mannen het huis binnen. Ook snel ervandoor

Een van hen blokkeerde vervolgens de gang naar de voordeur, terwijl de andere mannen naar boven gingen, op zoek naar waardevolle spullen. Zo snel als de mannen het huis binnenkwamen, gingen ze er ook weer vandoor. "De kinderen zijn uiteraard erg geschrokken door het hele gebeuren", laat een politiewoordvoerder weten. "Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld." Signalement

Van de drie mannen ontbreekt nog elk spoor. Van twee verdachten is een signalement bekend. Een man is 1,75 meter lang. Hij wordt 25 jaar oud geschat. De man heeft een licht getinte huidskleur en bruin krullend haar tot de oren. Hij heeft een normaal postuur en droeg op het moment van de overval een spijkerbroek, een grijs vestje met capuchon en grijze werkhandschoenen. Een andere man wordt 30 jaar oud geschat. Hij is zo'n 1,70 meter lang en heeft een lichte huidskleur. De man is gespierd, droeg op het moment van de overval een grijs vestje en had een mondkapje op. Van de derde man ontbreekt een uitgebreid signalement. Wel is bekend dat ook deze overvaller een mondkapje droeg.