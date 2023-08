Vegan Streaker verstoort paardenshow in de Efteling

Tijdens een show van de Efteling-attractie Raveleijn in Kaatsheuvel zijn drie actievoerders van de Vegan Strike Group zaterdagmiddag het toneel opgerend met protestborden en leuzen op hun torso. Daarom werd de attractie tijdelijk ontruimd. 'Stop horse abuse (stop paardenmishandeling)' en 'stop animal shows (stop dierenshows)', stond er.

"Ik ben verbaasd dat de politie niet is gekomen", reageert de Vegan Streaker zelf. Dat was in 2019 wel anders, toen hij zijn eerdere protestactie bij de paardenshow in de Efteling deed.

"We hebben ons standpunt kenbaar gemaakt en de Efteling zei dat ze het jammer vonden", vertelt Janssen. Hij zegt alvast blij te zijn dat de brandende dekens in de attractie zijn weggehaald, waar het protest van 2019 voor een deel om draaide. "Maar we blijven terugkomen, zolang de Efteling shows met dieren heeft."

Overigens was het protest niet enkel tegen Raveleijn gericht. De actiegroep laat in een verklaring op social media weten dat het ook een statement is tegen Puy du Fou, de producent van de parkshow. Dat Franse bedrijf presenteerde onlangs de plannen voor een nieuw park in Meppel, waarbij zo'n 1500 dieren gebruikt moeten gaan worden. Of dat park er daadwerkelijk komt, is overigens nog niet zeker.

LEES OOK: Vegan streaker over Efteling-protest: 'Dit is nog maar het begin'