Van de Donk na winst op Zuid-Afrika in tranen nu ze WK-kwartfinale mist

Voetbalster Daniëlle van de Donk kon haar tranen na afloop van het WK-duel van de Oranje Leeuwinnen met Zuid-Afrika niet bedwingen vanwege haar schorsing voor de volgende wedstrijd: de kwartfinale tegen Spanje. De in Valkenswaard geboren middenveldster mist die kwartfinale omdat ze in de gewonnen achtste finale tegen Zuid-Afrika in Sydney haar tweede gele kaart van het toernooi kreeg. "Dit is nog nooit gebeurd, ik ben nog nooit geschorst geweest", zei ze.

Zelf vond ze "niet dat het geel was", al snapte ze wel dat de scheidsrechter floot voor een overtreding. "Misschien was het niet zo slim, maar het is ook de speler die ik ben", zo zei ze na afloop over haar tackle in de 67e minuut. "Het was fiftyfifty, ik vond wel dat ik de bal had. Maar dat moet je gewoon niet doen als je op scherp staat."

Van de Donk kreeg haar eerste gele kaart in de groepswedstrijd met Portugal en tegen Zuid-Afrika volgde zondagochtend in het duel in de achtste finale dus haar tweede kaart. Kort daarna maakte Lineth Beerensteyn de 2-0, wat ook de eindstand werd.

Het moment van de gele kaart van van de Donk: