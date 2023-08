Waarschuwing vanwege vele neerslag: 'Kan problemen veroorzaken'

Het KNMI waarschuwt vanwege de grote hoeveelheid neerslag die deze zondag wordt verwacht. In het westen van Brabant kan veertig tot vijftig millimeter regen vallen. Daarom heeft het weerinstituut code geel afgekondigd.

Rond negen uur zondagochtend was in het westen van de provincie op veel plaatsen al twintig tot dertig millimeter neerslag gevallen, vertelde Raymond Klaassen van Weerplaza 's ochtends vroeg in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "Een significant verschil met het oosten van Brabant."

Wachten op privacy instellingen...

Vanwege de hoeveelheid water op de weg werd de A27 van Breda richting Gorinchem van tien uur tot kwart voor twaalf 's ochtends afgesloten tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk. Het verkeer werd daar tot kwart voor twaalf via de af- en oprit geleid. Rijkswaterstaat raadt verkeersdeelnemers vanwege de vele regen aan sowieso extra alert te zijn én de rijstijl aan te passen aan de omstandigheden: Houd extra afstand tot je voorligger.

Pas indien nodig je snelheid aan. Door met een aangepaste snelheid door een plas te rijden, houd je meer controle over de auto.

Voer de juiste autoverlichting als je verminderd zicht hebt.

Rem niet onnodig hard op natte weggedeelten.

Ga nooit stilstaan op de vluchtstrook. Je bent namelijk minder goed zichtbaar voor het verkeer. Daarnaast moet de vluchtstrook vrij zijn voor hulpdiensten, noodgevallen en pechgevallen. Rij door naar een veilige plek, zoals een tankstation of ga via de eerstvolgende afrit de snelweg af.

Bekijk voor vertrek je route. Zo ga je goed voorbereid op pad.

"De buien zullen in Brabant zonder onweer blijven."

En het gaat nog wel eventjes door met regenen, volgens de weerman. "Het regengebied kruipt wat door naar het oosten. Of daar ook zoveel neerslag gaat vallen als in het westen, is nog even de vraag. We houden er rekening mee dat er In het westen misschien wel veertig tot vijftig millimeter in totaal kan vallen. Dat zou hier en daar problemen kunnen veroorzaken. Er kunnen ook nog buien gaan ontstaan. Die buien zullen in Brabant zonder onweer blijven. Maar ga je wat meer naar het noordoosten van het land, dan krijg je ook nog te maken met forse onweersbuien." De zon zien we volgens Raymond niet vandaag. "Het is echt een natte zondag."

"Zo nat als deze zondag zal het voorlopig niet zijn."

Komende week verbetert het weer. "Zo nat als deze zondag zal het voorlopig niet zijn", vertelt Raymond. "We zien echt wel verbetering. Maandag ziet het er al een stuk vriendelijker uit en kan het lekker gaan opdrogen. Op de meeste plaatsen blijft het dan droog in Brabant, denk ik. Ik verwacht slechts een enkele verspreide bui in de provincie. De temperatuur blijft dan nog wel aan de magere kant, net als zondag 18 of 19 graden. Maar maandag wel met wat zon erbij." Dinsdag kunnen er nog een paar buitjes ontstaan, bij een temperatuur van 20 of 21 graden.

"Vanaf woensdag wordt een hogedrukgebied dominanter in onze omgeving."

"Vanaf woensdag zien we echt herstel optreden, als een hogedrukgebied veel dominanter wordt in onze omgeving. Dat heeft flinke zonnige perioden tot gevolg, waarbij de temperatuur verder gaat stijgen. Ik denk dat we woensdag in Brabant uitkomen rond 23 graden, misschien ietsje hoger. Donderdag en vrijdag gaan we richting 25 graden. Dat zijn dan weer zomerse dagen, met veel zon en droog weer. In het daaropvolgende weekend houden we het ook best goed. Bloedheet zie ik het niet worden. Ik denk 25, misschien 26 graden in het oosten is voorlopig het maximum."