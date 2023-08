Snelheidsduivel mist voetganger nipt en veroorzaakt bijna frontale botsing

Een onervaren automobilist heeft zondagochtend in Tilburg op de Conservatoriumlaan bijna een overstekende voetganger aangereden. In de buurt van de Wandelboslaan ging het nog een keer bijna mis. Bij een inhaalmanoeuvre veroorzaakte de automobilist die veel te hard reed volgens de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant op een haar na een frontale aanrijding.

De automobilist, die net in het bezit was van zijn rijbewijs, reed in de buurt van de Wandelboslaan 120 kilometer per uur waar 50 kilometer is toegestaan.

Na meerdere gevaarlijke verkeersovertredingen is het rijbewijs van de bestuurder ingenomen. Ook zijn auto werd in beslag genomen. De automobilist passeerde een videosurveillance van de politie. Zo liep hij tegen de lamp.