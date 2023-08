Voor de derde keer binnen een dag 'opgewonden' ree uit kanaal gered

De brandweer heeft zondagochtend voor de derde keer binnen 24 uur een ree gered uit de Zuid-Willemsvaart bij Helmond. Het gaat volgens de brandweer niet steeds om hetzelfde dier. Daar lijkt het volgens een woordvoerder in elk geval niet op. Opvallend noemt hij het zeker dat de brandweer binnen 24 uur al drie keer in actie heeft moeten komen om een ree uit het kanaal te redden.

In alle gevallen kon het dier nadat het was bijgekomen op eigen kracht weer verder.

'Alles en iedereen is opgewonden'

Boswachter Frans Kapteijns legt zondagochtend in het programma Weekend op Omroep Brabant Radio uit dat het reeënbronsttijd is, waardoor de dieren onvoorzichtiger zijn: "Alles en iedereen is opgewonden. Reebokken jagen elkaar weg uit elkaars territorium. En dat levert blinde paniek en angst op waardoor ze overal tegenaan kunnen lopen en dus ook in het kanaal kunnen belanden."

Ook Frans denkt dat het hier steeds om een ander dier gaat.

Op beschutte plek bijkomen

Zondagochtend ging het mis met een ree bij de fietsbrug Sluis 7 waar het dier in het water belandde. De ree was behoorlijk uitgeput en werd door de brandweer op een beschutte plek gelegd om bij te komen. Om vervolgens op eigen kracht weer weg te lopen.

Zaterdag belandden aan de andere kant van de stad, meer richting Someren, twee reeën los van elkaar in het kanaal. Ook toen moest de brandweer eraan te pas komen om de dieren te redden.

Advies voor gemeenten

Frans adviseert gemeenten die een kanaal binnen hun gemeentegrenzen hebben om te zorgen voor zogenoemde 'uitstapmogelijkheden' zodat dieren op eigen kracht uit het water kunnen komen.

De redding gisteren van een ree uit het kanaal: