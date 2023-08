Geen stroom en water, toch wil deze man niet weg van niemandsland langs A58

Wie over de A58 bij knooppunt de Baars heeft gereden, is het vast wel eens opgevallen. De vele dieren, containers en de caravan die tussen de twee rijbanen en verbindingsweg van de N65 staan. Er worden niet alleen dieren gehouden, er woont ook al ruim zes jaar een man op het stukje niemandsland. "Maar ik wil hier niet weg, ik kan en hoef niet meer terug naar een normaal huis."

Gerard woont nu zes jaar in een caravan. "Ik veroorzaakte overlast met mijn honden in mijn oude huis en kwam op straat te staan." Het perceel is niet van hem, maar van een 70-jarige particulier die daar ook dieren hield. "Daar ben ik tien jaar terug mee gestopt en toen is Gerard hier eerst dieren gaan houden en later gaan wonen. Dat laatste mag niet, maar de gemeente gedoogt het", vertelt de eigenaar van het Tilburgse stukje niemandsland.

Paarden, ezels, varkens, een zwijn, kippen en Gerrit de lama staan op het perceel waar op een paar meter afstand auto's over de snelweg razen. Daar heeft bewoner Gerard (56) geen last van. "Nee hoor, ik hoor dat niet en ik denk dat de dieren er ook weinig last van hebben."

Hulp zegt hij zelf wel te willen. "Alleen de wachtlijsten zijn zo lang dat niemand mij nu kan helpen." Gerard vertelt open over zijn verleden. Ondertussen komen er twee Tilburgers langs voor wie hij wat hout heeft liggen. "Ik help graag mensen die het ook niet makkelijk hebben."

Vroeger woonde Gerard in een volgens hem prachtig huis. "Alleen ik raakte in korte tijd mijn familie kwijt en heb een trauma opgelopen toen ik twee kinderen onder de trein zag komen. Die beelden houden mij elke nacht wakker." De pijn is duidelijk van zijn gezicht af te lezen als hij erover vertelt. "Ik drink 's avonds bewust teveel om mijzelf te verdoven en toch in slaap te vallen."

In zijn caravan is er geen water, elektriciteit en ook geen gas. "Ik leef eenvoudig en heb niet veel nodig. Als het kan, wil ik hier niet meer weg want ik pas ook niet meer in een normaal huis. Ik heb daar al vijftien jaar alleen gewoond en wil dat niet meer." Al moet Gerard toegeven dat water en stroom toch wel fijn zouden zijn. "Want petroleum voor mijn kacheltje is wel heel duur nu."

Gerard leeft van een uitkering, maar hij zegt via vrienden voldoende stro, hooi en voer te krijgen. De dieren koopt Gerard niet zelf. "Ik krijg ze vaak en soms worden ze ook achtergelaten, maar alle dieren mogen bij mij rustig oud worden." Toch kreeg hij al enkele keren de dierenbescherming op bezoek. "Automobilisten staan dan in file hier en dienen een klacht in omdat ze denken dat het slecht met ze gaat, maar ik wil echt het beste voor ze."