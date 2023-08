Man meegesleurd na mislukte verkoop van zijn auto

De politie doet onderzoek na de diefstal (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). De politie nam de diefstal zeer serieus (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). Volgende 1/2 De politie doet onderzoek na de diefstal (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

Een man is zondagmiddag in Waalwijk lichtgewond geraakt bij een vergeefse poging zijn auto te verkopen. Hij werd een stuk meegesleurd door zijn wagen waarin een man zat die de indruk had gewekt dat hij die had willen kopen.