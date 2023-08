'Het zomerweer is eind deze week weer helemaal terug'

Goed nieuws voor wie uitkijkt naar droger, zonniger en warmer weer. Deze week is het zover. Niet dat we richting tropische temperaturen gaan, maar 25 graden halen we zeker. Al moeten we nog wel een paar dagen geduld hebben...

Na de regen die vorige week over ons werd uitgestort, wordt het deze week steeds beter weer, vertelde Rico Schröder van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant.

"Deze week krijgen we beter weer, maar deze maandag nog niet."

"Maar deze maandag nog niet. We hebben 's ochtends nog te maken met vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen en motregen. Dit trekt geleidelijk naar het zuidoosten weg en vanuit het noordwesten komen dan opklaringen opzetten. 's Middags wordt het uiteindelijk droog. De zon breekt dan door en het wordt 18 of 19 graden. Dan ziet het er allemaal prima uit." Maandagavond is het, op een enkele bui na, droog. Ook komende nacht is dit zo en daalt de temperatuur naar 12 graden.

"Dinsdag hebben we de laatste storing van deze week, hoor!"