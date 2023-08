Moeder en dochter gaan naar hetzelfde WK met deze bijzondere paarden

Voor het eerst in de historie doen een Nederlandse moeder en dochter mee aan het WK IJslandse paarden. Valerie (50) en Dromelot van Helvoort (17) uit Drunen kunnen rekenen op veel supporters, want het WK is in Oirschot en dus is het haast een thuiswedstrijd. "Het is voor ons een enorme eer dat we in zo'n sterk deelnemersveld mee mogen doen."

De liefde voor de IJslandse paarden zit diep bij de familie Van Helvoort. Valerie: "Mijn ouders hebben vroeger paardgereden. Zelfs toen mijn moeder zwanger was, zat ze vaak op het paard. Tijdens mijn zwangerschap van Dromelot, deed ik dat ook. Toen ze als kind net kon zitten, zetten we haar al op een paard."

Valerie rijdt op haar paard Glymjandi frá Íbishóli, Dromelot op Rokkur frá Ytra-Vallholti. IJslandse namen voor de paarden waarmee ze mee doen. "IJslandse paarden kunnen de stap, draf en galop, maar daarnaast een aantal unieke gangen. De jury beoordeelt hoe goed ze dat uitvoeren. Je moet het zien als oefeningen op een soort atletiekbaan, maar dan voor paarden."

Moeder en dochter besteden veel tijd aan hun dieren. "Het wordt vaak gezegd dat het kleine paarden zijn die niks voorstellen. Maar het is echter geweldig om te zien hoeveel temperament en power ze hebben. Je kunt ermee presteren op de wedstrijdbaan, maar ook lekker ontspannen ritjes in de bossen maken."

Met alleen de liefde voor de dieren bereik je niet de top in de paardensport. "Het is een levenswijze. We zijn fanatiek en consequent en trainen heel veel. Altijd zijn we bezig om ons te ontwikkelen. Dat we ons via selectiewedstrijden hebben gekwalificeerd voor het WK is een mooie beloning."

Het WK-terrein is de afgelopen week opgebouwd in Oirschot, op de locatie van een stoeterij van IJslandse paarden en een paar aangrenzende terreinen. Met bijvoorbeeld een grote camping voor de 450 vrijwilligers, trainingsbanen en twee stadions van respectievelijk 9.000 en 4.500 supporters. Op die tribunes zitten van dinsdag 8 tot en met zondag 13 augustus supporters uit heel de wereld. Er komen ruiters uit zo'n 18 landen in actie.