Op kinderfeestje ontdekt Lynn de klimsport, nu staat ze op eenzame hoogte

Last van hoogtevrees? Nee, Lynn van der Meer voelt geen zenuwen als ze weer eens naar een hoogte van 15 meter klimt. De 24-jarige sportklimster uit Roosendaal is gek op haar sport en ze is er ook nog eens heel goed in. Landelijk staat ze op eenzame hoogte en wereldwijd gezien kruipt ze richting de top tien.

Leon Voskamp Geschreven door

Als klein meisje koos Lynn voor turnen. Op 8-jarige leeftijd had ze een kinderfeestje in een klimhal en daar ontdekte ze het sportklimmen. Ze begon voor de lol in haar woonplaats Roosendaal, maar na een tijdje reisde ze meerdere keren per week naar Tilburg om te trainen. Al snel zat ze in een regionaal talententeam en vervolgens in de Nederlandse ploeg.

Haar favoriete onderdeel is lead waarbij ze via een route met gekleurde grepen omhoog klimt. Met een touw moet ze zich op verschillende punten zekeren. “Vroeger vond ik het weleens spannend om zo hoog te klimmen en regelmatig te vallen. Tegenwoordig heb ik niet eens meer door dat ik richting vijftien meter hoogte klim. Mijn focus ligt volledig op het klimmen zelf.” Om richting de top van een klim te gaan is veel kracht nodig. “Maar het is vooral belangrijk om je kracht efficiënt te gebruiken. Als je in het begin te veel verspilt, ga je het niet redden. Het is toch een klim van zo’n 4 tot 6 minuten, dat is erg zwaar. Ik heb door mijn ervaring geleerd hoe ik met mijn krachten om moet gaan.” Je kunt nog zo sterk zijn, een ongeluk zit in een klein hoekje. “Stel je voet glijdt weg of je vergeet je te zekeren op een punt, dan is die fout fataal voor je klassement. Je mag het niet opnieuw proberen. Er wordt dan gekeken tot waar op de route je bent gekomen. Dat is niet het geval bij boulderen, een ander klimonderdeel. Daar mag je binnen 5 minuten proberen de top te halen en opnieuw beginnen als je valt. Met boulderen ben je niet gezekerd en is de top een meter of vier hoog.”

Ze is een echte Brabantse, maar voor haar studie verhuisde ze naar Amsterdam. Waar kun je in de hoofdstad beter wonen dan boven een grote klimhal? Ze heeft er zelfs de sleutel van, dus kan ook trainen buiten de openingsuren. “Ik train ook regelmatig op andere plekken, zoals in het buitenland. Doordat de bouwers de grepen overal op kunnen hangen, ontstaan er altijd uitdagende routes. Geen enkele klim is hetzelfde.” In eigen land is Lynn op het onderdeel lead veel te goed voor de concurrentie. Haar doelen liggen voornamelijk in het wereldwijde veld. “Tijdens World Cups gaat het de laatste tijd goed en zit ik dicht bij de finale. Vorige week tijdens het WK werd ik dertiende en daarmee ben ik tevreden. Al helemaal omdat ik gestrest was omdat ik het zo graag wilde laten zien.” De Olympische Spelen volgend jaar in Parijs is geen doel van Lynn. Dat komt omdat de onderdelen lead en boulderen zijn samengevoegd. “Lead is mijn specialiteit, maar met boulderen zit ik nog niet tegen de wereldtop aan. Hopelijk dat ze de onderdelen voor de Spelen van 2028 loskoppelen, want sportief gezien is het een geweldig podium.”