Harrie Lavreysen flikt het weer: voor 5e keer op rij wereldkampioen sprint

Harrie Lavreysen uit Luyksgestel heeft in Glasgow voor de vijfde keer op rij de wereldtitel baansprint in de wacht gesleept. In de finale klopte Lavreysen de renner Nicholas Paul uit Trinidad. Die had eerder in het toernooi onder meer Jeffrey Hoogland uitgeschakeld. Paul stond voor het eerste keer in de finale. De derde plek ging naar de Schot Jack Carlin.

Lavreysen had tegen de renner uit Trinidad twee heats nodig om de titel pakken. In de halve finale had Lavreysen al afgerekend met Jack Carlin. Olympisch kampioen Lavreysen verloor in 2018 op de sprint voor het laatst op een WK. In Apeldoorn werd hij al in de achtste finales uitgeschakeld door de Nieuw-Zeelander Edward Dawkins. Sindsdien won hij drie keer een WK-finale tegen landgenoot Jeffrey Hoogland, terwijl hij vorig jaar de Australiër Matthew Richardson kansloos liet. Achteloos

Eerder dit toernooi herstelde hij met Roy van den Berg en Hoogland al de hegemonie op de teamsprint, die vorig jaar na vier wereldtitels op rij was onderbroken door Australië. Er volgt nog een optreden op de keirin. Waar het op de teamsprint vorig jaar haperde en dit jaar de titel ternauwernood werd heroverd, is Lavreysen op de individuele sprint nog steeds een klasse apart. In het weekend werden de Australiërs Matthew Glaetzer, een oud-wereldkampioen, en Richardson haast achteloos opzijgezet.

