Jenny wordt bedolven onder briefjes van mensen die haar huis willen huren

Een huurwoning vinden is in deze tijd niet gemakkelijk, maar dat veel mensen echt wanhopig zijn weet Jenny Janssens (28) uit Tilburg inmiddels wel. Wekelijks, soms zelfs meerdere keren in de week vindt ze een brief in haar bus met de vraag of ze van plan is te verhuizen. En of zij dan in haar appartementje mogen trekken. “Het lijken soms wel sollicitaties”, zegt Jenny.

Ze woont in de Stadsheer, ook wel bekend als de Vogelkooitjesflat, aan de Spoorlaan in Tilburg. Jenny woont er nu twee jaar. Het is er fijn wonen, centraal, met een mooi uitzicht en ze wil er nog lang niet weg. Veel anderen hopen vurig van wel. “Sinds ik hier woon heb ik al meer dan 30 briefjes in de brievenbus gehad van mensen die op zoek zijn naar een huurwoning”, vertelt Jenny. Toen ze er net woonde gebeurde dat sporadisch, maar de laatste maanden is het schering en inslag. “Het gebeurt nu zeker eens per week en soms zelfs vaker. Van alleenstaanden, stelletjes of een groep vrienden die op zoek is. Alles komt voorbij.”

"Bij huurwoningen heb ik dit nog niet eerder gehoord."

Briefjes in de brievenbus doen zagen we bij koophuizen al vaker gebeuren. “Maar bij huurwoningen heb ik dit nog niet eerder gehoord”, zegt woningmarkt-expert Peter Boelhouwer. Een verklaring is dat het tegenwoordig steeds lastiger is om een huurwoning te vinden. “Door nieuwe maatregelen van de overheid moeten particuliere verhuurders veel meer belasting betalen, terwijl ze de huren niet mogen verhogen", zegt Boelhouwer. Omdat de opbrengst daardoor te laag wordt, kiezen steeds meer verhuurders ervoor om hun woningen te verkopen. "Daardoor zijn er minder huurwoningen beschikbaar en staat die markt enorm onder druk."

"Ik heb een beetje het idee dat ik word weggekeken uit m’n eigen huis.”

De schrijvers vragen Jenny of ze binnenkort gaat verhuizen en of ze haar appartement dan aan hen zou willen gunnen. “Vaak staat er een heel verhaal bij. Het lijkt soms wel een sollicitatie”, lacht Jenny. Maar al die briefjes gaan bij haar meteen de papierbak in. “Ik heb niet de ambitie om te verhuizen, dus ik neem ook geen contact op. En inmiddels wordt het ook irritant. Ik heb een beetje het idee dat ik word weggekeken uit m’n eigen huis.” Toch kan ze de wanhopige pogingen ook wel begrijpen. “Het is vreselijk om nu een betaalbaar huurhuis te vinden. Ik kan zo een lijstje van tien van mijn vrienden opnoemen die iets zoeken in Tilburg", zegt Jenny. "Dus ik snap ook wel dat mensen het op deze manier proberen.” Jenny is niet de enige in het flatgebouw die benaderd wordt. Ook een stel dat net in een van de flatwoningen is getrokken, krijgt de briefjes. “Het afgelopen jaar zijn hier steeds meer jonge mensen komen wonen. Ik heb het idee dat die bij elkaar op bezoek komen en enthousiast worden van hoe het eruitziet", zegt Jenny. "Ik denk dat het zo als een lopend vuurtje gaat.”