Vrouw (55) zwaargewond nadat ze bekneld zit in auto na ongeluk op A59

Vier auto's zijn maandagavond op elkaar gebotst op de A59 bij Waspik. Het ongeluk gebeurde rond tien uur. Bij het ongeluk raakte een vrouw van 55 uit Oss zwaargewond. Ze zat bekneld in haar auto en moest door de brandweer uit haar benarde positie worden bevrijd.

Ook een man van 48 uit Waalwijk raakte gewond en is net als de vrouw uit Oss met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere betrokkenen, een 26-jarige vrouw uit Nieuwendijk en een 21-jarige man uit Oudheusden, raakten lichtgewond, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

De politie vermoedt dat in eerste instantie twee auto’s met elkaar botsten, waarna twee achteropkomende auto’s ook bij het ongeval betrokken raakten. Wat er precies is gebeurd, wordt nog door specialisten van de politie onderzocht. Een politiewoordvoerder laat dinsdag weten dat er geen alcohol of drugs in het spel was.

Traumahelikopter op snelweg

"De materiële schade is groot en de snelweg is bezaaid met brokstukken", liet de politie maandagavond al weten. Diverse hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. Zo landde een traumahelikopter op de snelweg om hulp te verlenen.

Tientallen meters vangrail beschadigd

De A59 tussen Waspik en Dussen in de richting Waalwijk was dinsdagochtend vroeg nog altijd dicht. Er moest volgens Rijkswaterstaat veel schade worden hersteld, waaronder tientallen meters vangrail. Die werkzaamheden waren rond zeven uur klaar. De weg werd toen weer vrijgegeven.